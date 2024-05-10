St. Petersburg'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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St. Petersburg'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 6 Yaralı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir otobüs, yaklaşık 20 kişiyi taşırken köprüden nehre düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, en az 6 kişi yaralandı. Yapılan ilk incelemelere göre otobüsün bir virajda kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü gözaltına alındı.

10.05.2024 17:09
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ST. PETERSBURG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaklaşık 20 kişiyi taşıyan bir otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, en az 6 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin Cuma günü yaptıkları açıklamada, yapılan ilk incelemelere göre otobüsün bir virajda kontrolünü kaybederek nehre düştüğü belirtildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü de gözaltına alındı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel St. Petersburg'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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