St. Petersburg'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 6 Yaralı

ST. PETERSBURG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaklaşık 20 kişiyi taşıyan bir otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, en az 6 kişi de yaralandı.
Yerel yetkililerin Cuma günü yaptıkları açıklamada, yapılan ilk incelemelere göre otobüsün bir virajda kontrolünü kaybederek nehre düştüğü belirtildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü de gözaltına alındı.
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