St. Petersburg'un Puşkin bölgesinde askeri araçta patlama oldu, bir asker öldü

St. Petersburg'un Puşkin bölgesinde askeri araçta patlama oldu, bir asker öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Soruşturma Komitesi, St. Petersburg'un Puşkin bölgesinde askeri araçta patlama olduğunu, bir askerin öldüğünü ve cinayet soruşturması başlatıldığını bildirdi. Ekipler ve kriminal uzmanlar olay yerinde inceleme yaptı, adli incelemeler planlandı.
Rusya Soruşturma Komitesi, St. Petersburg'da bir askerin araçta meydana gelen patlamada hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, şehrin Puşkin bölgesinde bir askeri araçta patlama meydana geldiği belirtildi.
Bir askerin ölümüne yol açan patlamanın ardından cinayet soruşturması başlatıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin ve kriminal uzmanların olay yerinde inceleme yaptığı, gerekli adli incelemelerin planlandığı ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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