Starmer: Çatışma Sürebilir

23.03.2026 20:38
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD- İsrail ve İran çatışmasının bir süre daha sürebileceğini belirtti.

Başbakan Starmer, İngiltere Parlamentosu'nun İrtibat Komitesi oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Starmer, konuşmasında, ABD - İsrail ve İran çatışmasının bir an önce sona ermesini istediğini belirterek, ABD ile İran arasında verimli görüşmeler yapıldığı haberlerini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. İngiliz Başbakan, ülkesinin bu görüşmelerden haberdar olduğunun da altını çizdi.

Başbakan Starmer'a, İngiltere'nin bölgedeki çatışmaların günler ya da haftalar yerine aylarca sürebileceğini düşünüp düşünmediği sorusu yöneltildi.

Keir Starmer, "Bence tüm dikkatimizi ve enerjimizi gerginliğin bir an önce yatıştırılmasına vermeliyiz, ancak durumun bir süre daha devam edebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak plan yapmalıyız." yanıtını verdi.

Starmer, geçen ay çatışmaların başlamasından bu yana ekibine, bunun "hızlı ve erken şekilde sona erebileceği yönündeki yanlış rahatlık hissine kapılmamalarını" söylediğini aktardı.

Starmer ayrıca, "Bu bizim savaşımız değil ve bu savaşa sürüklenmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tahran yönetimiyle son iki gündür " Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yürüttüklerini belirtmişti.

Trump, "derinlemesine, detaylı ve yapıcı" olarak nitelediği görüşmelerin başarısı üzerine Savunma Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 20:52:28. #7.13#
