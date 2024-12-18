Starmer'dan Esed Rejimi Açıklaması - Son Dakika
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Starmer'dan Esed Rejimi Açıklaması

Başbakan Starmer, Esed rejiminin yıkılmasını memnuniyetle karşıladı ancak dikkatli olunmalı dedi.

18.12.2024 19:16
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Cani Beşşar Esed rejiminin yıkılması memnuniyetle karşılanmalı." ifadesini kullanarak gelecek dönem için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Starmer, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasına ilişkin soruyu cevaplandıran Starmer, "Cani Esed rejiminin yıkılması memnuniyetle karşılandı ve memnuniyetle karşılanmalıdır. Ancak neyin geleceği konusunda ise dikkatli olmalıyız." dedi.

Starmer, İngiltere'nin Suriye'deki yerinden edilmiş halk ve ihtiyaç sahipleri için yaptıkları maddi yardımlara da değindi.

Konuyu G7 liderleriyle ele aldıklarını anlatan Starmer, "G7 liderleriyle, uluslararası hukuk ile evrensel insan haklarına saygılı, tüm vatandaşları koruyan bir Suriye hükümeti kurulması konusunu görüştük." diye konuştu.

Starmer, Rusya- Ukrayna savaşına da değinerek, "Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz. Ukrayna'nın müzakere olsa da olmasa da en güçlü pozisyona getirmeliyiz. Bu savaş ancak saldırgan Rusya geri adım atarsa sona erer." ifadelerini kullandı.

Parlamentodaki haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna, Noel tatilinin sona ereceği ocak ayının ilk haftasına kadar ara verildi.

Kaynak: AA

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