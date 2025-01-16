Starmer'dan Ukrayna'ya 2,2 Milyar Sterlin Kredi

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya verilecek 2,2 milyar sterlinlik kredinin, Ukrayna tarafından değil dondurulan Rus varlıklarıyla geri ödeneceğini belirtti.

Starmer, "100 Yılık Ortaklık" anlaşmasını imzalamak için gittiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesini en çok Ukraynalıların istediğini söyleyen Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğine dair en küçük bir işaret bulunmadığını öne sürdü.

Ukrayna enerji altyapısı ve kentlerine saldırılar düzenlendiğini kaydeden Starmer, "Bu saldırganlık karşısında kalıcı barışın ancak güçlü olmakla sağlanacağını görüyoruz. Müttefiklerimizle birlikte bu saldırganlığı reddedecek, uluslararası hukuku koruyacak ve elinizi güçlendireceğiz." dedi.

Starmer, 2025'te Ukrayna'ya 3 milyar sterlinle (yaklaşık 130 milyar lira) daha önceki askeri yardımlardan daha büyük bir yardım yapacaklarını ifade ederek, "Ayrıca 2,2 milyar sterlinlik (yaklaşık 95 milyar lira) kredi sağlayacağız. Bu kredi Ukrayna tarafından ödenmeyecek, dondurulan Rus varlıklarıyla ödenecek." diye konuştu.

İngiltere'de 20 yıl sonra yeniden üretilmeye başlanan topların gelecek haftalarda Ukrayna'ya gönderileceğini anlatan Starmer, bu durumun İngiltere sanayisini güçlendirdiğini söyledi.

Starmer, İngiltere- Danimarka ortak üretimi hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderileceğini açıklarken İngiltere'nin aynı zamanda bugüne kadar 50 bin Ukraynalı askeri eğittiğini söyledi.

Barışın ancak Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altında olduğu, kendi kaderini tayin edebileceği bir ortamda gerçekleşeceğini vurgulayan Starmer, gelecekteki saldırganlıkların önüne geçmek için caydırıcılığın önemli olduğuna işaret etti.

Starmer, ayrıca ABD'de Donald Trump'ın başkanlığa gelmesiyle Ukrayna'ya desteğin azalıp azalmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi.

Rusya'ya karşı verilen mücadelede Ukrayna'nın dayanıklılığı kadar müttefiklerin desteğinin de önemli olduğunu dile getiren Starmer, bu konuda ABD'yle çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.