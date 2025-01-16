Starmer'dan Ukrayna'ya 2,2 Milyar Sterlin Kredi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Starmer'dan Ukrayna'ya 2,2 Milyar Sterlin Kredi

İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'ya verilecek kredinin Rus varlıklarıyla ödeneceğini açıkladı.

16.01.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya verilecek 2,2 milyar sterlinlik kredinin, Ukrayna tarafından değil dondurulan Rus varlıklarıyla geri ödeneceğini belirtti.

Starmer, "100 Yılık Ortaklık" anlaşmasını imzalamak için gittiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesini en çok Ukraynalıların istediğini söyleyen Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğine dair en küçük bir işaret bulunmadığını öne sürdü.

Ukrayna enerji altyapısı ve kentlerine saldırılar düzenlendiğini kaydeden Starmer, "Bu saldırganlık karşısında kalıcı barışın ancak güçlü olmakla sağlanacağını görüyoruz. Müttefiklerimizle birlikte bu saldırganlığı reddedecek, uluslararası hukuku koruyacak ve elinizi güçlendireceğiz." dedi.

Starmer, 2025'te Ukrayna'ya 3 milyar sterlinle (yaklaşık 130 milyar lira) daha önceki askeri yardımlardan daha büyük bir yardım yapacaklarını ifade ederek, "Ayrıca 2,2 milyar sterlinlik (yaklaşık 95 milyar lira) kredi sağlayacağız. Bu kredi Ukrayna tarafından ödenmeyecek, dondurulan Rus varlıklarıyla ödenecek." diye konuştu.

İngiltere'de 20 yıl sonra yeniden üretilmeye başlanan topların gelecek haftalarda Ukrayna'ya gönderileceğini anlatan Starmer, bu durumun İngiltere sanayisini güçlendirdiğini söyledi.

Starmer, İngiltere- Danimarka ortak üretimi hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderileceğini açıklarken İngiltere'nin aynı zamanda bugüne kadar 50 bin Ukraynalı askeri eğittiğini söyledi.

Barışın ancak Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altında olduğu, kendi kaderini tayin edebileceği bir ortamda gerçekleşeceğini vurgulayan Starmer, gelecekteki saldırganlıkların önüne geçmek için caydırıcılığın önemli olduğuna işaret etti.

Starmer, ayrıca ABD'de Donald Trump'ın başkanlığa gelmesiyle Ukrayna'ya desteğin azalıp azalmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi.

Rusya'ya karşı verilen mücadelede Ukrayna'nın dayanıklılığı kadar müttefiklerin desteğinin de önemli olduğunu dile getiren Starmer, bu konuda ABD'yle çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Sterlin, Ekonomi, Güncel, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer'dan Ukrayna'ya 2,2 Milyar Sterlin Kredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:19:52. #1.11#
SON DAKİKA: Starmer'dan Ukrayna'ya 2,2 Milyar Sterlin Kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.