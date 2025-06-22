Starmer: Tansiyonu Düşürmek Amaç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Starmer: Tansiyonu Düşürmek Amaç

22.06.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin İran saldırılarına katılmadıklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran saldırılarına İngiltere'nin katılmadığını belirterek, "Benim amacım tansiyonu düşürmek." dedi.

Starmer, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada İngiltere'nin ABD'ye askeri destek vermeye hazır olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayarak, "Benim amacım tansiyonu düşürmek." diye konuştu.

Tansiyonun yükselme riski bulunduğuna dikkati çeken Starmer, bu durumun sadece Orta Doğu için değil küresel bir risk olduğunu vurguladı.

"İngiltere bu saldırılara katılmadı. ABD'nin yakın müttefiki olarak bekleneceği üzere bize öncesinde bilgi verildi." diyen Starmer, İngiltere'nin bazı askeri varlıklarını bölgeye kaydırma kararı aldığını hatırlattı.

Starmer, bunun İngiltere'nin çıkarlarını, personeli ve müttefiklerini korumak için yapıldığının altını çizdi.

İran'ın NATO üyesi ABD'ye karşılık vermesi halinde İngiltere'nin müdahil olup olmayacağı yönündeki soruya ise Starmer şu yanıtı verdi:

"Ne olabileceği ile ilgili spekülasyon yapmak istemiyorum. Benim amacım tansiyonun düşürülmesi. Ancak halkımıza şunun güvencesini vermek istiyorum, İngiltere'nin çıkarlarını, personelini ve müttefiklerimizin çıkarlarını korumak için tüm önlemleri aldık. Benim amacım tansiyonu düşürmek ve gerçek tehdit olan nükleer program meselesini çözmek için tarafları müzakere masanın etrafında toplamak."

Starmer'a bu hafta Kanada'daki G7 toplantısı ardından yaptığı, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) söylediklerinde, bu çatışmaya müdahil olacaklarına yönelik hiçbir ima yok." açıklaması da soruldu.

Gelişmelerin çok hızlı yaşandığını dile getiren Starmer, "G7'den bu yana çok fazla görüşme yapıldı. ABD, İran'ın nükleer programının arz ettiği tehdidi azaltmak için harekete geçti." diye konuştu.

Starmer, bu konuda birçok mevkidaşıyla görüşme yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirterek, "Bölgedeki İngiliz vatandaşlarına, orada bulunduklarını bildirmesi gerektiğini söyledik. Mümkün olduğu anda İsrail'den uçaklar kalkacak. Tüm vatandaşları gerekli desteği verebilmemiz için Dışişleri Bakanlığıyla temasa geçmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer: Tansiyonu Düşürmek Amaç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:15:47. #7.13#
SON DAKİKA: Starmer: Tansiyonu Düşürmek Amaç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.