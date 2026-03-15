Starmer, Trump ve Carney ile Orta Doğu'yu Görüştü
Starmer, Trump ve Carney ile Orta Doğu'yu Görüştü

15.03.2026 23:25
İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ve Carney ile telefonla Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer ve Trump, telefonla Orta Doğu'daki mevcut durumu görüştü.

İki lider, dünya çapında maliyetlerin artmasına neden olan küresel deniz taşımacılığındaki aksaklıkları sona erdirmek için Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemini de ele aldı.

Starmer ayrıca, İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerleri için Trump'a taziyelerini iletti.

İngiltere Başbakanı Starmer, Kanadalı mevkidaşı Carney ile yaptığı telefon görüşmesinde de Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının uluslararası deniz taşımacılığı üzerindeki etkisi dahil Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

