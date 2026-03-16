Starmer ve Carney Orta Doğu ile Ukrayna'yı Görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Kanada Başbakanı Mark Carney, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, Orta Doğu'daki durumu ve Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, Kanadalı mevkidaşı Carney'i Başbakanlık Ofisi'nde ağırladı.

Görüşmeye, İngiltere-Kanada ilişkilerinin sağlamlığını ele alarak başlayan liderler, ticaret ve savunma alanlarındaki derin işbirliği dahil iki ülke arasındaki bağların her zamankinden daha sıkı olduğunu belirtti.

Starmer ve Carney, bu ortaklığı daha da geliştirerek hem İngiltere hem de Kanada halkına fayda sağlayacak potansiyel konusunda mutabık kaldı.

Hürmüz Boğazı'nın önemi ele alındı

Görüşmede, Orta Doğu'daki durumu da ele alan liderler, Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünün yeniden sağlanmasının önemi konusuna dikkati çekerek, istikrarın ve uluslararası deniz ticaret yollarının korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Liderler ayrıca, Ukrayna'ya desteklerini vurgulayarak tüm ortakların Rusya ve savaş fonu üzerinde baskıyı sürdürmesi gerektiğini yineledi.