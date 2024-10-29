Starmer ve Mikati: Lübnan'da Ateşkes Üzerine Görüşme

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle Londra'da görüştü.

Görüşmeye ilişkin, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Starmer, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da yaşanan sivil can kayıplarından ötürü Mikati'ye başsağlığı dileklerini iletti.

İkili, Lübnan'da acil bir ateşkes ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda siyasi çözümün önemi konusunda da mutabık kaldı.

Mikati ve Starmer, Lübnan'daki sivillerin ve sivil altyapının korunmasının önemine de vurgu yaptı.

Starmer, bölgesel bir çatışmanın önüne geçmek için tüm tarafları tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar atmaya, bölgede uzun süreli ve sürdürülebilir barış için birlikte çalışmaya çağırdı.

İki lider, Lübnan-İngiltere ilişkilerinin güçlendirilmesi konularını da ele aldı.