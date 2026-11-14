Stiell, Antalya'daki COP31'de tarafları en zorlu konulara hızla yönelmeye çağırdı - Son Dakika
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Stiell, Antalya'daki COP31'de tarafları en zorlu konulara hızla yönelmeye çağırdı

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UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, Antalya'daki COP31'de yaklaşık 200 ülkenin 165 yetki alanı üzerinde çalıştığını ve her kelimede uzlaşmanın zor olduğunu söyledi. Stiell, tarafları en zorlu konulara hızla yönelmeye ve taktiksel gecikmelerden kaçınmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, "Yaklaşık 200 ülke, 165 yetki alanı üzerinde çalışıyor. Her ülkenin bir görüşü, her ülkenin bir sesi var. Her kelime, her cümle üzerinde anlaşmaya varmak zor ancak bu hayati önem taşıyan bir iş." dedi.

Stiell, Antalya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Dünya liderlerinin birçoğunun, iklim eylemine ve ivme kazanan BM iklim sürecine olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiğini belirten Stiell, "Ülkeler, halklarını korumak ve küresel ısınmanın yol açtığı mali yük ile enerji piyasasındaki kaosa yanıt vermek amacıyla iklim değişikliğine giderek daha fazla odaklanıyor. Ülkelerin, yenilenebilir enerji kaynaklarının büyüme, istihdam ve güvenli, uygun fiyatlı enerjinin temel itici gücü olduğunu ve uyumun rekabet gücünün merkezinde yer aldığını bildikleri için ekonomilerini güçlendirmek amacıyla iklim eylemine geçtikleri de açık." diye konuştu.

Stiell, elektrifikasyon ve finansmana erişim gibi konuların, diğerlerinin yanı sıra odak noktasında yer aldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Müzakereler tüm hızıyla devam ediyor. Taraflar aktif olarak katılım gösteriyor ve ilerleme kaydediliyor. Yaklaşık 200 ülke, 165 yetki alanı üzerinde çalışıyor. Her ülkenin bir görüşü, her ülkenin bir sesi var. Her kelime, her cümle üzerinde anlaşmaya varmak zor ancak bu hayati önem taşıyan bir iş. Tüm tarafların uzlaşması olmadan ortak bir başarı elde edilemez. İkinci haftaya girerken, tarafları en zorlu konulara hızla yönelmeleri ve taktiksel gecikmelerden kaçınmaları konusunda teşvik ediyoruz. Müzakere salonlarının ötesinde de çalışmalar hız kazanıyor. Eylem gündemi, ülkelerin üzerinde anlaştıkları hususları gerçek ekonomide hayata geçirilenlerle birleştiriyor."

İklim konusunda hızlı bir çözüm olmadığını aktaran Stiell, "Hiçbir COP toplantısı bu krizi sihirli bir şekilde ortadan kaldıramaz. Ancak her biri ilerlemeyi teşvik etmeli. İklim topluluğu olarak milyarlarca insanı bu mücadeleye daha iyi dahil edebilirsek, bu küresel iklim mücadelesini ancak o zaman kazanabiliriz. Bunu başarmak için, insanların günlük yaşamlarında bulundukları noktada onlarla buluşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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