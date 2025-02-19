STK'lar F-35 İle Silah Tedarikinin Durdurulmasını Talep Etti - Son Dakika
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STK'lar F-35 İle Silah Tedarikinin Durdurulmasını Talep Etti

232 sivil toplum kuruluşu, İsrail'e F-35'ler dahil tüm silah tedarikinin durdurulmasını istedi.

19.02.2025 19:48
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F-35 savaş uçaklarının üretiminde ve satışında rol oynayan ülkelerde faaliyet gösteren 232 sivil toplum kuruluşu (STK), "F-35 programına" dahil hükümetlere, İsrail'e tüm silah ve parça tedarikinin durdurulması çağrısında bulundu.

Söz konusu 232 sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal ettiği ve insan haklarını çiğnediği gerekçesiyle ortak bildiri yayımladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların yıkıcı etkilerine işaret edilen bildiride, İsrail'e F-35'ler de dahil tüm silah ve parça satışının derhal durdurulması istendi.

Bildiride, İsrail'in F-35 savaş uçaklarını kullanarak Gazze ve Batı Şeria'da can kayıplarına yol açtığı belirtilerek, Filistinlilere karşı gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine işaret edildi.

Sivil toplum kuruluşları, Silah Ticareti Anlaşması'na taraf olan ülkelerin, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edebilecek askeri malzemeleri doğrudan ya da dolaylı yoldan tedarik etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bildiride, F-35 programına dahil ülkelerin silah tedariki kontrollerini etkili biçimde uygulayamadıkları vurgulanarak, ülkelerin ya bu gereklilikleri uygulamak istemedikleri ya da yasaları "seçici şekilde" uygulamayı tercih ettikleri kaydedildi.

F-35 programına dahil ülkelerin Soykırım Sözleşmesi'ni onaylamış olduğuna dikkatin çekildiği bildiride, ülkelerin bu sözleşme kapsamında soykırımı "önleme ve cezalandırma" taahhüdünde bulundukları hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel STK'lar F-35 İle Silah Tedarikinin Durdurulmasını Talep Etti - Son Dakika

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