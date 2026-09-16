Stockholm Büyükelçisi Karakoç, İsveç Kralı\'na güven mektubunu sunarak göreve başladı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Korhan Karakoç, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'a güven mektubunu sundu.

İsveç Kraliyet Ailesine ait bir atlı arabayla Büyükelçilik rezidansından Dışişleri Bakanlığı konutuna götürülen Karakoç, Bakanlıktaki kısa görüşmenin ardından İsveç Kraliyet Sarayı'na hareket etti.

Kabul nedeniyle frak giyen Karakoç, Kral Gustaf'a güven mektubunu sunduktan sonra saraydan ayrıldı. Karakoç'a Büyükelçilik Müsteşarı Yasemin Celbiş, Askeri Ataşe Erhan Ayöperken ve Büyükelçilik üçüncü katibi Cem Acar eşlik etti.

Karakoç, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Büyükelçisi olarak bugün, 16 Eylül günü İsveç Kralı'na güven mektubumu sunarak resmen göreve başladım. Kendisiyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda ve neler planladığımız konusunda kendisine bilgilendirmede bulundum." ifadelerini kullandı.

İsveç'te yaşayan Türk toplumuyla ilişkilere de değinen Karakoç, "Bundan sonraki dönemde Türk toplumumuzla da daha yakın bir çalışma imkanı bulabileceğiz. Zira güven mektubunu sunmadan önce buranın getirdiği bazı kuralları tatbik etmek zorunda kaldık. Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızla en yakın şekilde temasa geçip kendileriyle de tanışmayı ümit ediyorum." dedi.