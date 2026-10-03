Stockholm'de eylemciler İsrail'e silah satışını ve Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Stockholm'de eylemciler İsrail'e silah satışını ve Gazze saldırılarını protesto etti

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Stockholm\'de eylemciler İsrail\'e silah satışını ve Gazze saldırılarını protesto etti
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Stockholm'deki Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları protesto etti. Eylemciler, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce kişi, Stockholm'de bulunan Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, İsrail ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

"Politikacılarımız yapmaları gerekeni yapmıyor"

Eyleme katılan İsveçli aktivist Hakan Larsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek vermek amacıyla eyleme katıldığını belirtti.

Gazze'deki insani krizin derinleştiğine dikkati çeken Larsson, şunları kaydetti:

"Gazze'de çocukların aç bırakılması, insanların her gün bombalanıp öldürülmesi devam ediyor. Politikacılarımız yapmaları gerekeni yapmıyorlar. Bu yüzden insanları bir araya getirmek, İsrail'in saldırı savaşına son vermek ve Orta Doğu'da barışın sağlanması için protesto düzenlemeliyiz."

Gazze'deki sağlık ve eğitim altyapısının yok edildiğini vurgulayan Larsson, "Gazze'deki durum hala çok kritik. Hiç hastane kalmadı, okulları bombaladılar. Çocuklar açlık çekiyor, tıbbi malzeme alamıyorlar çünkü İsrail yardımları sınırda durduruyor. Bu yüzden devam eden bu soykırımı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.

Saldırıların bölgeye yayıldığına işaret eden Larsson, "Lübnan'da da benzer durumlar yaşanıyor, köyleri bombalamaya, insanları öldürmeye devam ediyorlar. İsrail'i durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Kaynak: AA
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