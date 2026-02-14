Stockholm'de İsrail'in Batı Şeria İlhakı Protesto Edildi - Son Dakika
Stockholm'de İsrail'in Batı Şeria İlhakı Protesto Edildi

14.02.2026 16:57
İsveç'te yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme kararını protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararı protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuğa rağmen Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddettiklerini vurguladı.

Göstericiler, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Batı Şeria'nın ilhakına hayır'" sloganları attı.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler İsveç Parlamentosu ve Dışişleri Bakanlığı binalarının önlerine kadar yürüdü.

Eyleme katılan Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkati çekerek küresel toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Hashimi, bölgedeki ölümlerin sadece bombalardan değil, soğuk ve açlıktan da kaynaklandığını vurgulayarak, "Gazze'de sıcaklık ciddi şekilde düştü. Çocuklar artık uyanmıyorlar. Eskiden bombalardan ölüyorlardı, şimdi ise susuzluktan, açlıktan ve soğuktan ölüyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in politikalarını "faşizm" olarak nitelendirerek bu durumun sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayacağı uyarısında bulunan Hashimi, "Bugün artık ABD'den Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya yayılan küresel faşizm hakkında konuşma vakti. Bu faşizm sadece Gazze'de anneleri ve çocukları katletmekle yetinmeyecek, bir gün sizin de kapınızı çalacak. Devam eden soykırıma karşı şimdiden tavır almalısınız." dedi.

İsveç hükümetinden İsrail'in Batı Şeria kararına tepki

İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da arazi kaydı ve mülk edinme prosedürlerini değiştirmeyi amaçlayan kararları kınanarak bu önlemlerin iki devletli çözümü baltaladığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Stockholm, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İsveç, Son Dakika

