Stockholm'de İsrail'in saldırıları ve ateşkes ihlalleri Odenplan'da protesto edildi - Son Dakika
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Stockholm'de İsrail'in saldırıları ve ateşkes ihlalleri Odenplan'da protesto edildi

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Stockholm'deki Odenplan Meydanı'nda İsrail'in Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile ateşkes ihlalleri protesto edildi. Göstericiler, saldırıların durmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışını sonlandırmasını talep etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları ile ateşkes ihlalleri protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Meydanda toplanan kalabalık, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışını sonlandırmasını talep etti.

Meydanda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarıyla Gazze'deki saldırıların son bulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

"Ailemden yaralananlar ve hayatını kaybedenler oldu"

Eyleme katılan Gazze doğumlu Mahmoud Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki yakınlarının ve Filistin halkının çok zor koşullar altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini vurguladı.

Her hafta cumartesi günü Stockholm'deki Odenplan Meydanı'nda Filistin halkına destek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Ömer, Gazze'de büyüdüğünü ve ailesinin halen orada olduğunu söyledi.

Ömer, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemden yaralananlar ve hayatını kaybedenler oldu. Gazze'de yaşayan, hayatlarını kaybeden ve zor durumda olan Filistin halkını desteklemek için buradayım. Arkamda gördüğünüz gibi bu, Filistin ve Gazze'de yaşananlar için düzenlenen bir kampanya. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gazze'dekilerin hayatının çok zor olduğunu biliyoruz; bir kısmı çadırlarda yaşıyor, bir kısmı ailelerini kaybetti. Benim de ailem halen Gazze'de. Bazıları yaralandı, bazıları ise hayatını kaybetti."

Uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kalmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten Ömer, "Dünyanın sadece izlemesinden, hiçbir şey yapamamasından ve Gazze'de yaşayan insanlara yardım etmeye çalışmamasından ötürü çok üzgün ve kırgınım. Sadece konuşuyorlar ama hiçbir şey değişmiyor. Dünyanın bu tutumu ve soykırım karşısındaki eylemsizliği korkunç. Umarım, Gazze'deki insanlara bir an önce yardım edebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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