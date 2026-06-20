Stockholm\'de İsrail Protestosu

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

Eylemciler "Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırılarının durdurulmasını isteyen göstericiler, İsveç'in de İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Anita Salven, AA muhabirine, Filistin'de yaşanan insani dram ve Batı dünyasının buna karşı takındığı tutuma yönelik eleştirilerde bulundu.

Salven, "Filistin meselesi şu an tamamen korkunç bir durumda ve kontrolden çıkmış vaziyette. İsveç hükümeti de (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'nun söylediği her şeyi onaylayarak aslında bu duruma ortak oluyor. Bu gerçekten tam bir felaket." ifadelerini kullandı.

Batı'nın İsrail'in Lübnan ve Filistin işgalini izlediğini belirten Salven, şöyle konuştu:

"ABD ve Batı dünyası yaşananları umursamıyor. Batı, sanki kendi savaşıymış gibi hareket ediyor. Kapitalizm genel çöküşünden önce büyük bir çaresizlik içine girer. Şu an Batı tırnaklarıyla güçlerine tutunmaya ve güçlü görünmeye çalışıyorlar. Bunun bedelini ise siviller ödüyor. Yaşananlar tam bir katliam. Üstelik bu durum sadece Filistin ile sınırlı değil. Suriye ve Lübnan gibi pek çok ülkede de benzer şeyler yaşanıyor. İsrail bunları yaparken Batılı politikacılar hala tepki göstermiyor."