Stockholm'de Trump'a Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Stockholm'de Trump'a Protesto

İsveç'te yüzlerce kişi, Trump'ın Gazze planına karşı gösteri düzenledi, soykırıma hayır dedi.

05.04.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına ilişkin önerisine karşı yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planına tepki gösterdi.

Göstericiler "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır", "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak", "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır" ve "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük, Trump ve Netanyahu planına hayır" sloganları atan grup, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Pelle Ericsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yaptığının modern zamanların en kötü soykırımlarından biri olduğunu söyledi.

Her gün düzinelerce Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çeken Ericsson, "Çoğunlukla da kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Bana göre bu tamamen çılgın bir dünya ama bir şeyler değişebilir. Geçenlerde Filistin'deki bazı arkadaşlarımla konuşuyordum ve onlara sordum, "Bu karanlık zamanda herhangi bir umut görebiliyor musunuz?' Onlar da "Evet, gelecek" dediler. Yakın zamanda her şey değişecek. Ben de buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ericsson, Avrupalı devletlerinin bu soykırım karşısında sustuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bir soykırım ve bence bu ülkeler ya da Avrupa'daki pek çok ülke ABD ve İsrail'den korkuyor. Özellikle de Amerika'ya karşı gelmek istemiyorlar ama aynı zamanda, Avrupa Birliği harekete geçmiş olsaydı, yani büyük ülkeler, başka bir şekilde hareket etmiş olsalardı, her şey çok farklı olabilirdi diye düşünüyorum."

İsveç ile İsrail'in de ilişkilerini eleştiren Ericsson, İsveç hükümetini yöneten aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin bir neo-Nazi oluşumu olduğunu ve İsveç Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bu tamamen delilik. Bunu anlayamıyorum. İsveç'te daha önce böyle bir şey görmemiştim, bu kadar korkak ve insanlara karşı empatiden tamamen yoksun bir hükümet var. Bu yüzden buradayım. Bir değişiklik olmalı. Yani, bu utanç verici. Burada İsveç'te yaşamak ve bu hükümetin nasıl davrandığını görmek utanç verici ve aslında bu sadece Filistin'le ilgili değil. Bu aynı zamanda Filistin'den sonra kimin geleceği ve soykırım yapılacak bir sonraki ülkenin hangisi olacağıyla da ilgili. Bilmiyorum ama şu anda İsveç'te faşist bir hükümetimiz var ya da en azından faşistlerin etkisi altında."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Stockholm, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, İsveç, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm'de Trump'a Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi
Ankara’da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
Savcılık, TFF’nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi Savcılık, TFF'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı
Samsun’da ambulans ile minibüs çarpıştı Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı
Papua Yeni Gine’de 6.9 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
“20 bin TL altı sadece ATM’lerden çekilecek“ iddiasına yalanlama "20 bin TL altı sadece ATM'lerden çekilecek" iddiasına yalanlama
“Abi dur“ dedikçe vurdular Polis şiddeti vatandaş kamerasında "Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
17:08 İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
16:59 “20 bin TL altı sadece ATM’lerden çekilecek“ iddiasına yalanlama "20 bin TL altı sadece ATM'lerden çekilecek" iddiasına yalanlama
15:41 “Abi dur“ dedikçe vurdular Polis şiddeti vatandaş kamerasında "Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında
14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
00:29 İstanbul’da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı
00:18 Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
23:39 Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi
23:29 Papua Yeni Gine’de 6.9 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem
23:20 Samsun’da ambulans ile minibüs çarpıştı Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı
23:11 Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 14 ölü, en az 50 yaralı
22:54 Savcılık, TFF’nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi Savcılık, TFF'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi
22:45 Ankara’da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
22:40 Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 19:05:36. #7.11#
SON DAKİKA: Stockholm'de Trump'a Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement