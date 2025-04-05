Stockholm'de Trump'a Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına ilişkin önerisine karşı yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planına tepki gösterdi.

Göstericiler "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır", "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak", "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır" ve "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük, Trump ve Netanyahu planına hayır" sloganları atan grup, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Pelle Ericsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yaptığının modern zamanların en kötü soykırımlarından biri olduğunu söyledi.

Her gün düzinelerce Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çeken Ericsson, "Çoğunlukla da kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Bana göre bu tamamen çılgın bir dünya ama bir şeyler değişebilir. Geçenlerde Filistin'deki bazı arkadaşlarımla konuşuyordum ve onlara sordum, "Bu karanlık zamanda herhangi bir umut görebiliyor musunuz?' Onlar da "Evet, gelecek" dediler. Yakın zamanda her şey değişecek. Ben de buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ericsson, Avrupalı devletlerinin bu soykırım karşısında sustuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bir soykırım ve bence bu ülkeler ya da Avrupa'daki pek çok ülke ABD ve İsrail'den korkuyor. Özellikle de Amerika'ya karşı gelmek istemiyorlar ama aynı zamanda, Avrupa Birliği harekete geçmiş olsaydı, yani büyük ülkeler, başka bir şekilde hareket etmiş olsalardı, her şey çok farklı olabilirdi diye düşünüyorum."

İsveç ile İsrail'in de ilişkilerini eleştiren Ericsson, İsveç hükümetini yöneten aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin bir neo-Nazi oluşumu olduğunu ve İsveç Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bu tamamen delilik. Bunu anlayamıyorum. İsveç'te daha önce böyle bir şey görmemiştim, bu kadar korkak ve insanlara karşı empatiden tamamen yoksun bir hükümet var. Bu yüzden buradayım. Bir değişiklik olmalı. Yani, bu utanç verici. Burada İsveç'te yaşamak ve bu hükümetin nasıl davrandığını görmek utanç verici ve aslında bu sadece Filistin'le ilgili değil. Bu aynı zamanda Filistin'den sonra kimin geleceği ve soykırım yapılacak bir sonraki ülkenin hangisi olacağıyla da ilgili. Bilmiyorum ama şu anda İsveç'te faşist bir hükümetimiz var ya da en azından faşistlerin etkisi altında."