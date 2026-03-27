STRATCOM 2026'da Algılar Paneli

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STRATCOM 2026'da, uluslararası düzen ve meşruiyet konulu panel düzenlendi, önemli isimler katıldı.

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında "Meşruiyet ve Güven Bunalımı: Uluslararası Düzene Yönelik Algılar" paneli gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, ABD'li eski Büyükelçi Robert Ford, Venedik Kulübü Kurucusu Vincenzo Le Voci, Hungarian Institute of International Affairs Başdanışmanı ve Kıdemli Araştırmacısı Laszlo Vasa, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve Forward Thinking Direktörü Oliver Mcternan konuşmacı olarak katıldı.

Mcternan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na STRATCOM'u düzenlediği için teşekkür ederek, dünyanın bir krizin ortasında olduğunu ifade etti.

Kibir dalgasına kapılıp gidilmemesi gerektiğine dikkati çeken Mcternan, Birleşmiş Milletler'in (BM) yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Mcternan, kurallara dayalı düzenin korunması gerektiğini belirterek, sorunun kökeninin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 temsilcisine dokunulmazlık verilmesi olduğunu vurguladı.

Uluslararası hukukun temelini yitirdiğinin altını çizen Mcternan, insani bir şekilde krizlerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin önemine dikkati çekti.

Ford da davet için İletişim Başkanlığı'na teşekkür ederek, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ve bölgedeki etkilerine ilişkin, adaletin tanınmasının önemli olduğunu ve bunun uygulanmasının istenmesi gerektiğini vurguladı.

Bütün tarafların haklarının uygulanmasına odaklanılması gerektiğine işaret eden Ford, diplomasiye yönelik bir taahhüt olmasının gerekliliğine değindi.

Ford, önemli olanın müzakere sürecinde tüm tarafların birbirine zarar verecek yaklaşımlardan uzak durması olduğunu kaydetti.

Le Voci ise odaklanılması gerekenin iletişimde kalmak olduğunun altını çizerek, samimiyet ve hesap verilebilirliğin önemine dikkati çekti.

Venedik Kulübü Kurucusu Le Voci, kamuoyunun görüşlerinin takip edilmesinin ve analizlerinin toplumsal iletişim için önemli olduğunu belirtti.

Vasa da zirvede yer aldığı için memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Küresel meselelerin ekonomik paternleri etkilediğini ifade eden Vasa, giderek artan bir stratejik özerklik kavramı olduğunu söyledi.

Vasa, transit şekillerinin çeşitlendirilmesinin önemine değinerek, Orta Koridor'un stratejik açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:21:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.