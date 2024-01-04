Stratonikeia Antik Kenti\'ndeki Kazı Çalışmaları 2023\'ün En Önemli Arkeolojik Keşifleri Arasında

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) adına İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında yürütülen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında çıkan iki buluntu, 2023 yılının en önemli 10 arkeolojik keşfi arasına girdi.

PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında Muğla'nın Yatağan ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı'ndaki arkeolojik kazı ve restorasyon sürüyor. Dokuz ayrı döneme ait yoğun kalıntıların bulunduğu Stratonikeia'da antik dönem yapılarının yanı sıra özellikle Osmanlı dönemi eserleri ve buluntuları yer alıyor. Prof. Dr. Bilal Söğüt ve ekibinin yürüttüğü kazı çalışmalarında Roma dönemine ait Roma Hamamı'nın Frigidarium bölümünde yapılan kazılarda günümüzden Roma dönemine kadar tarihlenen yapı kalıntıları ve buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar arasında milattan önce ikinci yüzyıl ortalarına ait antik dönemin ilham perilerinden dansı temsil eden Mousa Tersichore'ye ait olan heykel ile milattan sonra ikinci yüzyıl ortalarına ait farklı yaşlarda üç ayrı çocuğa ait ayak izleri ünik eserler arasında yer aldı.

'2 ESERİN EN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK KEŞİF ARASINA GİRMESİNİN ÖNEMLİ'

Arkeofili tarafından, arkeologlar arasında yapılan anket sonuçlarına göre '2023 Yılında Türkiye'de Öne Çıkan 10 Arkeolojik Keşif' listesinin altıncı sırasında M.S. 2'nci yüzyıla ait tuğlalar üzerindeki 2-3 yaşlarında 3 çocuğa ait ayak izleri yer alırken, listenin 8'inci sırasında ise M.Ö. 2'nci yüzyıl ortalarına ait antik dönemin meşhur heykeltıraşlarından Philiskos'un tipinde yapılmış olan dans eden Mousa heykeli de yer aldı. Prof. Dr. Bilal Söğüt, 2023 yılında bulunan 2 eserin en önemli arkeolojik keşif arasına girmesinin önemli olduğunu belirterek, 'Antik döneme ait sosyal hayat, mimari ve plastik sanatı ile ilgili önemli verilere ulaşılmasını sağlayan buluntular, Stratonikeia'nın dokuz ayrı döneme ait kalıntıları ve yerleşim dokusu dışında, 2023 yılında ele geçen eserleri ile de ilgi merkezi haline gelmesini sağladı diye konuştu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER Ramazan ÇETİNDENİZLİ, (DHA)-