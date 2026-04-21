Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, AAtölye'nin konuğu oldu

21.04.2026 17:55
Dünyaca ünlü su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, AAtölye'deki "Gözcü-Tahsin Ceylan ile Çanakkale: Derinlerdeki Sessiz Tanıklar" etkinliğinde deneyimlerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, AA Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, AA personeli ve davetliler katıldı.

Çanakkale'deki batıkların, Türk tarihinde önemli bir yeri bulunan Çanakkale Savaşları'nın sessiz tanıkları olduğunu belirten Ceylan, bu zafere ilişkin yeterli düzeyde yazılı eser bulunmadığını, tarihi derinliği tam anlamıyla kavrayabilmek için Çanakkale'ye suyun altından bakılması gerektiğini vurguladı.

Ceylan, 2012'de Çanakkale'nin derinlerindeki sessiz tanıklarının belgeselini yaptıklarını anlatarak, batıkların çoğunun oldukça derinlerde olduğunu söyledi.

Derin dalışlarda güvenlikleri için üçlü gaz kullandıklarını dile getiren Ceylan, 50 metreye kadar havayla indiklerini, 50 metrenin altında ise karışım gazla devam ettiklerini belirtti.

HMS Triumph Zırhlısının 73 metre derinlikte yan yatmış bir durumda bulunduğunu aktaran Ceylan, dalışı suyun üzerinde planladıklarını ve buna göre hareket ettiklerini anlattı.

Ceylan, Çanakkale batıklarının 100 yıl boyunca dalışa yasaklandığını belirterek, "Majestic gemisi herkesin dalabileceği derinlikte ve üzerinde top mermileri bulunuyor." dedi.

İngiliz barçlarının da derinlerde olduğunu ve üzerinde yüzyılın geçmişinin yer aldığını dile getiren Ceylan, barçların yıllar sonra bulunduğunu söyledi.

"Batıkları kayıt altına almak bir anlamda tarihi kaydetmektir"

Tahsin Ceylan, HMS E-14 İngiliz denizaltısının Çanakkale Boğazı'nı geçen ikinci denizaltı olduğunu, Kumkale açıklarındaki denizaltının askeri bölgede yer aldığını ve buraya özel izinle dalış yaptıklarını belirtti.

İngilizlere ait Louis fırkateyninin Çanakkale Kemikli Burnu'nda yer aldığını anlatan Ceylan, derinliğinin 10-14 metre aralığında olduğunu ve herkesin dalış yapabileceğini dile getirdi.

"Batıkları kayıt altına almak bir anlamda tarihi kaydetmektir. Tarihi geleceğe taşıyamasak da bu görüntülerle taşımış oluyoruz" diyen Ceylan, batıklara dalışların dikkat gerektirdiğini vurguladı.

TCG Atılay denizaltısının Atatürk'ün ismini koyduğu 3 denizaltından biri olduğunu aktaran Ceylan, 1942'de Gölcük'ten çıkan denizaltının kaybolduğunu ve yıllarca bulunamadığını söyledi.

38 kişinin şehit olduğu denizaltının 1994'de bir balıkçının ağlarına takılmasıyla fark edildiğini anlatan Ceylan, söz konusu denizaltının 83 metre derinlikte yer aldığını ve batığına ulaşmasının yarım saati aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor
ABD’de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi ABD’de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
