Suat Arıkan\'ın 50 Yıl Sanat Yolculuğu

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) eski müdür ve sanat yönetmeni, opera sanatçısı ve ressam Suat Arıkan'ın, sanat yolculuğunun 50. yılı dolayısıyla "İmgesel Sanat Yolculuğunda 50 Yıl-Suat Arıkan" konseri düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde, Arıkan'ın yanı sıra İDOB solistleri soprano Ceren Aydın, mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Caner Akın, tenor Mert Süngü ve bariton Caner Akgün sahne aldı.

Konserde, Giuseppe Giordani, George Frideric Handel, Antonio Vivaldi, Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet ve Gaetano Donizetti'nin de aralarında olduğu birçok önemli bestecinin eseri seslendirildi.

İlk bölümünde İDOB Oda Orkestrasının sahne aldığı konserde, klavsende Paolo Villa, piyanoda ise Olena Şenol solistlere eşlik etti.

Arıkan, konserin ardından yaptığı konuşmada, başta İDOB olmak üzere kendisine destek olan ve kariyeri sırasında yol arkadaşlığı yapanlara teşekkür ederek, sanatı olması gerektiği gibi değil, hep olduğu gibi gördüğünü söyledi.

Arıkan, 50. yıl kutlama konserinin fikir babasının başarılı oyuncu Tamer Levent olduğunu aktararak, "Matematiksel bir hesap yaptık ve bugüne nasip oldu. Bu akşam ayrıca merak ettiniz. 'Bu kostüm nedir diye. (sahnedeki kostüm)' Bu bana bütün yarışmalarda, konserlerde şans getiren frağım. Bunu İsmail Dümbüllü gibi, İDOB Müdür ve Sanat Yönetmenine veriyorum. Onun inisiyatifinde, benden sonra bir basbariton yeteneğe vermesi için huzurunuzda kendisine teslim etmek istiyorum." dedi.

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı da Arıkan'a çiçek takdim ederek, "Suat Arıkan 50 yıl boyunca notalara ve renklere ruh kattı, bizim de yaşamlarımıza anlam kattı." ifadelerini kullandı.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün ise Arıkan'ın İDOB'da birçok insanın hayatına ışık olduğunu belirterek, "Ben konservatuvar son sınıftayken bir yarışmada karşılaşmıştık. Sonra beni buraya çağırdı. O zamandan beri burada solist sanatçıyım ve şu anda da sanat yönetmeniyim. Onun vizyonu sayesinde kariyerimde ilerledim. Yaklaşık 2007'den beri beraberiz. İyi ki var, iyi ki bize ışık oldu. Onu çok seviyoruz." dedi.

Etkinliğin ardından İDOB sanatçıları, Arıkan'ın dost ve arkadaşları birlikte fotoğraf çektirdi.

Suat Arıkan'ın eserleri de sanat yolculuğunun 50. yılı dolayısıyla AKM Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Sulu boya, akrilik, yağlı boya, guaj ve pastel gibi farklı malzemelerle kağıt, tuval, film, mukavva ya da ahşap üzerine eserlerin yer aldığı "Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl" sergisi 2 Nisan'a kadar devam edecek.