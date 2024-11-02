Suat Dirhemci Yeniden Seçildi

AK Parti Söğütlü İlçe Başkanlığına Suat Dirhemci tekrar seçildi.
AK Parti Söğütlü İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlendi.
Kongrede, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, konuşma yaptı.
Daha sonra tek listeyle gidilen kongrede AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Dirhemci, yeniden seçildi.
Dirhemci, katılımcılara teşekkür ederek, ilçe için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
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