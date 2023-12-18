 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SUBÜ, şehirdeki liselere tanıtım ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

SUBÜ, şehirdeki liselere tanıtım ziyareti gerçekleştirdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, şehirde bulunan 10 liseye tanıtım ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, üniversitenin imkanları ve teknoloji yarışmalarında elde edilen başarılar hakkında bilgi verildi. SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, Türkiye'de bir ilk olması nedeniyle TÜBİTAK tarafından da takip ediliyor.

SUBÜ, şehirdeki liselere tanıtım ziyareti gerçekleştirdi
18.12.2023 - 12:37,
Abone Ol

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, şehirde bulunan 10 liseye tanıtım ziyareti gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Yarışmaları Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Muhammed Telçeken'in temsilci olarak yer aldığı tanıtımlar, üniversitenin "bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz" mottosundan hareketle yetenekli ve başarılı öğrencileri bir araya getirmek ve onları milli teknoloji hamlesine teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Daha önce yarışmalara katılarak ödül kazanan SUBÜ öğrencilerinin de yer aldığı ziyaretlerde, üniversite adaylarına üniversitenin sunduğu imkanlar ve teknoloji yarışmalarında elde edilen başarılar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, uygulama becerisi kazanılması ve bunların sahada kullanılmasına fırsat sağlama adına yönlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye'de bir ilk olan SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, örnek olarak yaygınlaştırılması için TÜBİTAK tarafından da takip ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ, şehirdeki liselere tanıtım ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika


12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:24
Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması

Son Dakika
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:15:46. #1.13#
SON DAKİKA: SUBÜ, şehirdeki liselere tanıtım ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement