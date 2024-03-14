SUBÜ, TÜBİTAK Burs Programı\'na Alındı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenlerince hazırlanan radyasyona maruz uygulamalarda kullanılacak seramik karolar üretmeyi hedefleyen proje, TÜBİTAK burs programına alındı.
SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Yapısal Uygulamalar İçin Nadir Toprak Elementleri ile Takviyelenmiş Jeopolimer Karoların Geliştirilmesi ve Radyasyon Zırhlama Kabiliyetlerinin Belirlenmesi" projesi, "TÜBİTAK 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırmacı Burs Programı" kapsamında kabul edilerek 90 bin liralık destek almaya hak kazandı.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Arslan, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çalışkan'ın danışmanlığında yürütülen projede, araştırmacı olarak Dr. Mine İbrahimoğlu yer alıyor.
Projede, nadir toprak elementleriyle jeopolimer karolar geliştirilerek, radyasyona maruz uygulamalarda, özellikle askeri ve tıbbi alanlarda kullanmak hedefiyle seramik karolar üretilecek. Son dönemde ilgili sektörlerde önemli teknolojik ihtiyaç haline gelen uygulama alanı için yeni ve yerli rekabetçi ürün geliştirilecek.
Prof. Dr. Atilla Arkan SUBÜ Konuşmaları'na katıldı
SUBÜ Konuşmaları'nın 67'nci konuğu, " Türkiye'de Toplumsal Dönüşüm ve Aile" başlıklı söyleşiyle İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan oldu.
Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa'nın yönettiği söyleşide, köyden kente göçle Türk toplumunda yaşanan dönüşüm ve aile yapısına etkisi, günümüzde ve gelecekte ailenin fonksiyonu ile klasik Türk aile yapısının değişime uyum sağlama kapasitesi ele alındı.
Arkan, aile hayatının ciddi ölçüde büyük ailelerle ilişki halinde yaşandığını belirterek, "Türk ailesi birbirinden mekan olarak uzak olsa bile birbiriyle iletişim halinde bulunuyor. Mesela İngiliz, Fransız ve Almanlar böyle değil. İspanyollar, İtalyanlar ve Latin Amerika ise bize benziyor. Geniş aile ile varlıklarını devam ettiriyorlar. Çoğu ailenin merkezi ise çocuk. Çocuğun önemi fıtratın yanı sıra Türkiye özelinde toplumsal dönüşümden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Öğrenci etkinlikleri devam ediyor
SUBÜ Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı'na satranç turnuvası, bilgilendirici toplantı ve sektörle buluşma etkinlikleriyle başladı.
Topluluk tarafından Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı satranç turnuvasında birinci olan Mehmet Furkan Cangül'e ödülünü Fakütle Dekanı Prof. Dr. Sinan Esen takdim etti.
Üniversite öğrencileri ve mezunlar için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan etkinliğin yanı sıra farklı başlıklarda online konferanslar da düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › SUBÜ, TÜBİTAK Burs Programı'na Alındı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 8.883,52 puandan tamamladı. Mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2.158 dolar olarak belirlendi.
İzmir'de Şila adlı Pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldüren sanığın cezası artırıldı. 'İyi hal' indirimi ile 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp tutuklu kaldığı 72 günün ardından tahliye edilen Ömer Faruk Baki'nin cezası, istinaf mahkemesinde 4 yıla çıkarıldı, sanığın tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir etti ve yeni hizmetlerin açılacağını duyurdu. Ayrıca İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının test sürüşüne katıldı ve kanaat önderleri buluşmasında konuşma yaptı.
Burdur'un Bucak ilçesinde evinin önünde öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının dördüncü duruşmasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, davayı erteledi. Tombak'ın yakınları ve avukatları, eksikliklerin tamamlanmasını ve tanıkların dinlenmesini talep etti. Tombak'ın eşi ve ailesi adaletin yerini bulmasını istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece ve Avcılar'da esnafı ziyaret etti. Akşener, bir üniversite öğrencisinin eleştirilerine yanıt verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?