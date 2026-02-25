Suç Örgütü Davasında Ara Karar - Son Dakika
Suç Örgütü Davasında Ara Karar

25.02.2026 16:23
Mahkeme, suç örgütü davasında 27 Şubat'ta ara karar verecek. 200 sanık yargılanıyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada, 27 Şubat Cuma günü ara karar açıklanacak.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı.

Söz verilen bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu bulunduğunu, haklarındaki delillerin soyut olduğunu söyledi.

Avukatlar bilirkişilerin usulsüz tespitler yaptıklarını, iddianamede eksikliklerin bulunduğunu öne sürerek, tutukluluk sürelerinin infaza dönüştüğünü belirtti.

Basit araştırmalarla gerçeklerin ortaya çıkabileceğini ifade eden avukatlar, ihalelerin usule uygun yapıldığını, müvekkillerinin ihale yönergelerine uygun hareket ettiğini aktardı.

Avukatlar, müvekkillerinin kaçma şüphelerinin bulunmadığını ve delil karartma gibi bir durumun olamayacağını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, taleplerle ilgili ara kararını açıklamak üzere duruşmayı 27 Şubat Cuma günü saat 11.00'e erteledi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Suç Örgütü Davasında Ara Karar
