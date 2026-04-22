Aziz İhsan Aktaş Davasında Savcı, Çağdaş Ateşçi, Gülşah Ocak ve Ferit Tutşi'nin Tahliyesini Talep Etti
22.04.2026 11:34  Güncelleme: 12:21
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Beşiktaş Belediyesi yetkilileri için tahliye talebinde bulunurken, CHP'li bazı belediye başkanlarının tutukluluğunun devamını istedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde savcı, mütalaasını açıkladı. Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ile Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak'ın tahliyesi talep edildi. CHP'li 4 belediye başkanının ise tutukluluğunun devamı istendi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü başladı. Tutuklu 16 kişinin olduğu davanın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında tutukluluğun devamını talep eden savcı, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak'ın ise tahliyesini talep etti.

