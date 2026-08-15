Suç Örgütü Üyesi Bakü\'de Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Kasten öldürme', 'Uyuşturucu kullanmak', 'Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan, cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı Ö.A.K.'nin Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Azerbaycan polisi iş birliğinde yürütülen ortak çalışmalar sonucu uluslararası boyutta operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A.K.'nın izine ulaşıldı. Hakkında 'Kasten adam öldürme', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.A.K., Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Açıklamada, "Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Azerbaycan polisine teşekkür ediyoruz" denildi.