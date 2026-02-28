Suda Üssü'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Girit Adası'ndaki Suda Askeri Üssü'nde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Suda Askeri Üssü'nde bu tür durumlara yönelik tedbirlerin alındığını ve havaalanının normal şekilde faaliyet gösterdiğini bildirdi.
Kathimerini gazetesi ise İran "tehdidi" nedeniyle Suda Askeri Üssü'nde teyakkuz durumuna geçildiğini yazdı.
Haberde, acil durum tedbirlerinin alındığı ve hava savunmasının artırıldığı ileri sürülerek, üssün güvenlik önlemleri kapsamında yetkili olmayan kişilere kapatıldığı iddia edildi.
ABD Donanması'na ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un ise hafta başında Suda Askeri Üssü'ne gelerek tedarik eksiklerini tamamladıktan sonra Akdeniz'de İsrail yönüne doğru ilerlediği belirtildi.
