 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sudan Dışişleri Bakanlığı, AB'ye yaptırım kararına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, AB'ye yaptırım kararına tepki gösterdi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) orduya yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, kararın barışa yardımcı olmayacağı vurgulandı ve orduya bağlı kurumların hedef alınmasının garipsenecek bir durum olduğu belirtildi. Ayrıca, AB'nin terörist milislere baskı yapması beklenirken tarafsızlık bahanesine sığındığı ifade edildi. Sudan'daki iç savaş sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden edildi ve insani yardıma ihtiyaç duyuluyor.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, AB\'ye yaptırım kararına tepki gösterdi
24.01.2024 - 13:27,
Abone Ol

PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, orduya bağlı bazı kurumlara yaptırım uygulama kararı alan Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB'nin aldığı Sudan ordusuna bağlı bazı kurumlara yaptırım uygulama kararının "barışın sağlanmasına yardımcı olmayacağı" vurgulandı.

Kurumların orduya bağlılığı sebebiyle hedef alınmasının garipsenecek ve kınanacak bir durum olduğu ifade edilen açıklamada, kararın "Sudan halkını, bağımsızlığını ve haysiyetini koruyan ordu ile binlerce paralı askerin yer aldığı terörist milis Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) eşit" gösterdiği ve bu nedenle "zalim" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "AB'nin, terörist milislere silah, paralı asker, finansman ve medya desteği sağlayanlara baskı yapması bekleniyordu. Bunun yerine AB, savaşan iki taraf arasında tarafsızlık bahanesinin arkasına saklandı." ifadesi kullanıldı.

AB'den Sudan'da 6 kuruma yaptırım

AB Konseyinden 22 Ocak'ta yapılan açıklamada, Sudan'ın istikrar ve siyasi geçiş sürecini tehlikeye attıkları gerekçesiyle 6 kurum ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi de çevre ülkelere kaçtı.

Nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede, 19 milyon çocuk okula gidemiyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Sudan, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Dışişleri Bakanlığı, AB'ye yaptırım kararına tepki gösterdi - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan Dışişleri Bakanlığı, AB'ye yaptırım kararına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement