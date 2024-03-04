Sudan, Afrika Birliği\'nin çözüm önerilerine yeniden üyelik için açık

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Afrika Birliği'nin, ülkesindeki krize yönelik çözümlerinin Sudan'ın birliğe yeniden tam üyelik elde etmesi durumunda kendilerince kabul görebileceğini ifade etti.

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Burhan, Afrika Birliği'nin Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana süren iç savaşın çözümüne dair oluşturduğu üst düzey heyetin üyelerini kabul etti.

Ekim 2021'de yaşanan hadisenin bir darbe olmadığını savunan Burhan, o günden bu yana özellikle de 15 Nisan'da başlayan iç savaş hakkında heyeti bilgilendirdi.

Burhan, "Krizin çözümünün, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin işgal ettikleri yerlerden çekilmesiyle mümkün olabileceğini" vurguladı.

Başkan Burhan, Sudan'ın, Afrika Birliği'nin arabuluculuğu ve ülkesindeki krize dair potansiyel çözümlerine olan güveninin ülkesinin birliğe tam üyeliğini yeniden kazanması ve birliğin kendilerine tam bir üye gibi davranmasına bağlı olduğunu belirtti.

Afrika Birliği, Sudan'da çatışan taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak, barışın ve anayasal düzenin sağlanması ve tüm Sudanlı paydaşlarla işbirliği içinde çalışmak için Ocak 2024'te üst düzey Sudan heyetini oluşturmuştu.

Birlik, 25 Ekim 2021'de ordunun sivil hükümete müdahalesini darbe olarak tanımlamış ve sivillerin öncülüğünde bir geçiş hükümeti kurulana dek Sudan'ın üyeliğini askıya aldığını açıklamıştı.

Sudan'da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.