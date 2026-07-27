Sudan Bakanı Türkiye'ye Geliyor
Sudan Dışişleri Bakanı Mohieddin Salem, 28-29 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
(ANKARA) - Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem, 28-29 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.
Kaynak: ANKA
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