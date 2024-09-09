Sudan'ın Savaşında BM Raporuna Red

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PORT Sudan, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonunun, ülkede Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden savaşta tarafların "korkunç insan hakları ihlallerinden" sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarını "tümüyle" reddetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM misyonu raporunun "tümüyle" reddedildiği vurgulandı.

Misyonun "görev sınırlarını aştığı" ileri sürülen açıklamada, "raporun İnsan Hakları Konseyine sunulmadan önce yayımlanmasının profesyonellikten ve bağımsızlıktan yoksun bir davranış" olduğu savunuldu.

Misyonun "hukuki değil siyasi olduğu" iddia edilen açıklamada, bu tutumun "BM Güvenlik Konseyinde Sudan'a karşı düşmanca pozisyonlar benimsemiş bazı uluslararası güçlerin tutumuyla özdeşleştiği" öne sürüldü.

Açıklamada, "Ülkenin ve halkın korunmasında anayasal ve ahlaki rolünü yerine getiren ulusal orduya silahların yasaklanması yönündeki tavsiyeler, Sudan'ın düşmanları için bir temenniden başka bir şey değil. Bu, gerçekleşmeyecek." ifadelerine yer verildi.

BM Sudan Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu, 6 Eylül'de, ülkedeki savaşta tarafların "korkunç insan hakları ihlallerinden" sorumlu olduğunu bildirmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 17 aydır sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler ile ABD'nin Cenevre'de başlattığı süreç sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.