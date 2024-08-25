Sudan, Cenevre müzakerelerine katılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan, Cenevre müzakerelerine katılmayacak

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki iç savaşın bitirilmesi için başlatılan Cenevre müzakere sürecine itiraz ettiğini açıkladı. Burhan, Cenevre Grubu'nun HDK'yi övmesine izin vermeyeceklerini belirtti ve savaşın bitene kadar müzakerelere katılmayacaklarını ifade etti.

25.08.2024 03:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki iç savaşın bitirilmesi için ABD'nin davetiyle başlatılan Cenevre müzakere sürecine itiraz etti.

Burhan, ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinde düzenlenen basın toplantısında, Sudan'da 16 aydır devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaşın bitirilmesi için başlatılan Cenevre müzakerelerine katılmayacaklarını bildirdi.

"Cidde Müzakere Platformunun" genişletilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Burhan, "Cenevre Grubu HDK'yi övdü, biz bu milislerin övüldüğü bir yerde oturmayı kabul etmiyoruz, onlarla oturmayacağız ve görüşmeyeceğiz." dedi.

"Bu Cenevre'yi istemiyoruz, oraya gitmeye niyetimiz yok ve gitmeyeceğiz." ifadesini kullanan Burhan, "isyan" bitene kadar savaşın devam edeceğini belirtti.

Savaştan etkilenenlere insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılıklarına dikkati çeken Burhan, sahada üstün olduklarını söyledi.

Sudan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapan Burhan, "Sudan'ı bölmeyi planlayan birileri var, buna asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

ABD'nin, Cenevre'de düzenlenecek müzakereye katılma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da Sudan hükümetini, ateşkes müzakereleri için 14 Ağustos'ta İsviçre'ye davet ettiğini bildirmişti.

Blinken, Cidde müzakere sürecinin önemine ve devam ettirilmesi gerektiğine işaret ederek, ateşkes müzakerelerinin ABD ve Suudi Arabistan tarafından yürütüleceği, aynı zamanda Afrika Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Birleşmiş Milletlerin gözlemci olarak katılacağı bilgisini vermişti.

Sudan hükümeti, yeni platforma gerek olmadığı, BAE'nin gözlemci olarak bu görüşmelere katılmama isteği gibi gerekçelerle Cenevre müzakerelerine itiraz etmişti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçen yıl varılan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini ifade eden Sudan hükümeti, ABD'nin "isyancı milisleri (HDK) Cidde Bildirgesi'ni uygulamaya zorlama konusunda kararlı olmadığını" savunmuştu.

Cenevre'de 14 Ağustos'ta başlayan görüşmelere HDK heyeti katılmış ama hükümet tarafı katılmamıştı.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, dün yaptığı açıklamada, Sudan'da yaşanan krizle ilgili müzakereleri sürdüreceklerini, krizin aciliyet durumuna göre görüşeceklerini ve bunu da resmi tarihler ve yüz yüze görüşmelerle sınırlandırmak istemediklerini kaydetmişti.

Cidde Bildirgesi

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs 2023'te "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.

Sudan ordusu, HDK'nin başkent Hartum'da sivil yerleşim yerleri ve kamu tesislerini boşaltmamasını, tekrarlayan ihlalleri gerekçe göstererek temmuzda Cidde'deki görüşmelerden çekilmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi, 29 Ekim 2023'te çatışan tarafların heyetlerinin tekrar görüşmelere başladığını duyurmuştu. Bu müzakere turu da 4 Aralık 2023'te çıkmaza girip süresiz olarak ertelenmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Cenevre, sudan, Orta Doğu, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan, Cenevre müzakerelerine katılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
10:42 Batshuayi kesmedi Galatasaray, Fenerbahçe’nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
10:30 Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 09:40:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan, Cenevre müzakerelerine katılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement