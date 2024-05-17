Sudan'da 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Sudan\'da 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Sudan'da iç savaşın devam ettiği ve 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, kıtlık ve hastalıkların yaklaştığını belirtti. Laerke, BM'nin Sudan için müdahale planı kapsamında en çok etkilenen 15 milyon kişiye ulaşmayı ve onları desteklemeyi amaçladıklarını söyledi. Ancak, başlatılan yardım çağrısının yalnızca yüzde 12'sinin finanse edildiğini ve daha fazla kaynağın hızla finanse edilmemesi halinde insani yardım kuruluşlarının zamanında müdahaleler gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi. BM yetkilileri, bağışçılardan verdikleri sözleri tutmaları ve Sudan'a yardımda bulunmaları için çağrıda bulundu.

17.05.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, iç savaşın yaşandığı Sudan'da 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, kıtlık ve hastalıkların yaklaştığını belirtti.

Laerke ve BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısı düzenledi.

"Sudan'da nüfusun yarısına karşılık gelen 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Kıtlık yaklaşıyor ve hastalıklar yaklaşıyor." ifadelerini kullanan Laerke, özellikle Darfur eyaletindeki çatışmaların sivilleri etkilediğini bildirdi.

Laerke, BM'nin Sudan için müdahale planı kapsamında en çok etkilenen 15 milyon kişiye ulaşmayı ve onları desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

BM öncülüğünde 2024 yılı için başlatılan 2,7 milyar dolarlık yardım çağrısının yalnızca yüzde 12'sinin finanse edildiğini kaydeden Laerke, "Bu, felaket derecede yetersiz fonlanmış bir çağrıdır." diye konuştu.

Laerke, daha fazla kaynağın hızla finanse edilmemesi halinde Sudan'daki insani yardım kuruluşlarının zamanında müdahaleler gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi.

Sözcü Laerke, bağışçıların verdikleri sözleri tutmaları ve Sudan'a yardımda bulunmaları için çağrıda bulundu.

Türk'ten "gerilimi azaltma" çağrısı

Sözcü Shamdasan da konuşmasında, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden ve sivilleri etkileyen çatışmalar nedeniyle Darfur'daki El-Faşer bölgesindeki şiddete değindi.

Shamdasan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, El-Faşer'de tırmanan şiddet karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Geçen hafta Kuzey Darfur kasabasında çatışmaların hızlı bir şekilde artmasından bu yana El-Faşer'de en az 58 sivilin öldüğünü ve 213 sivilin yaralandığını kaydeden Shamdasan, Türk'ün Sudan'daki çatışmalardan endişe duymasından dolayı Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalu ile 14 Mayıs'ta ayrı ayrı telefonda görüştüğünü söyledi.

Shamdasan, Türk'ün, her iki muhatabına da gerilimi azaltmak için harekete geçme ve müzakere yoluyla çözüme ulaşma çabalarını artırma yönünde çağrıda bulunduğunu da anlattı.

Sözcü Shamdasan, Türk'ün, 2022'de Sudan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Burhan ve Dagalu ile yüz yüze görüştüğünü de hatırlattı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sözcü, Sudan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement