Sudan'da 3,4 Milyon Çocuk Salgın Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Sudan'da 3,4 Milyon Çocuk Salgın Riskiyle Karşı Karşıya

BM OCHA, Sudan'da 5 yaş altı 3,4 milyon çocuğun salgın hastalıklara yakalandığını bildirdi.

02.10.2024 00:16
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PORT Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 5 yaş altı 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalıklara yakalanma riski altında olduğunu bildirdi.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan şu anda kolera, sıtma, dang humması, kızamık ve kızamıkçık dahil olmak üzere çeşitli salgın hastalıklarla karşı karşıyadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 5 yaş altı 3,4 milyon çocuğun salgın hastalıklara yakalanma riski altında olduğu vurgulandı.

Salgın hastalıkların, aşılama oranlarındaki düşüş ve ülkede devam eden çatışma sonucunda sağlık, su, sanitasyon ve hijyen altyapısının tahrip edilmesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, Sudan'ın 18 eyaletinde araştırmaya göre beslenme durumunda endişe verici bir bozulmanın söz konusu olduğu aktarıldı.

Sudan, yetersiz beslenmede dünyada ilk 4 ülke arasında

Açıklamada, Sudan'ın yetersiz beslenmede dünyada ilk 4 ülke arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Sudan'ın bazı bölgelerinde devam eden çatışmaların daha fazla insanı yerinden olmaya zorladığı ve halihazırda insani durumu daha da kötüleştiği kaydedildi.

Kolera salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 545'e çıktı

Öte yandan Sudan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, ülkedeki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 545'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, kolera vaka sayısının 18 bin 382'ye ulaştığı bildirildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 17 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da 3,4 Milyon Çocuk Salgın Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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