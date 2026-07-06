Sudan'da 300'den Fazla Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sudan'da 300'den Fazla Çocuk Hayatını Kaybetti

06.07.2026 12:07
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UNICEF, Sudan'daki iç savaşta 6 ayda 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da devam eden iç savaşta bu yılın ilk 6 ayında, 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi.

UNICEF'in konuya ilişkin açıklamasında, çatışmaların son dönemde özellikle Kordofan, Darfur ve Mavi Nil eyaletlerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, çoğunluğu insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle yılın ilk 6 ayında 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği veya yaralandığı belirtildi.

Çatışan taraflara sivillerin ve sivil altyapıların korunması, insani yardım koridorlarının hızlı ve engelsiz şekilde açılması ve çocukların zarar görmemesi için tüm önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Ayrıca, açıklamada görüşüne yer verilen UNICEF Sudan Temsilcisi Sheldon Yett ise "Çocuklar acımasız bir şiddet, yerinden edilme ve yoksunluk sarmalının ortasında kalmıştır." ifadesini kullandı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da 300'den Fazla Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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