Sudan\'da Açlık Krizi: İç Savaşın Sürdüğü Bölgelerde Açlıktan Ölümler Yaşanıyor

Dünya Gıda Programı (WFP), iç savaşın sürdüğü Sudan'ın bazı bölgelerinde açlıktan ölümlerin yaşandığına ilişkin haberler alındığını bildirdi.
WFP'den yapılan yazılı açıklamada, ülkede gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısının geçen yıl 2 kat arttığı belirtilerek, taraflara insani yardım geçişine izin verme çağrısında bulunuldu.
Güvenlik tehditleri ve yolların kapatılmasından ötürü yardım ajanslarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının neredeyse imkansız olduğu ifade edilen açıklamada, ülke genelinde 18 milyon insanın şiddetli açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.
Açıklamada, Port Sudan kentinde 70, El-Ubeyd'de 31 tırın mahsur kaldığı ve güvenlik sorunundan ötürü hareket edemediği kaydedildi.
WFP Sudan Temsilcisi Eddie Rowe, hayat kurtaran yardımların en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmadığını ve açlıktan ölüm haberleri almaya başladıklarını bildirdi.
Sudan'daki iç savaş
Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.
Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi de çevre ülkelere kaçtı.
Nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede, 19 milyon çocuk okula gidemiyor.
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Son Dakika › Güncel › Sudan'da Açlık Krizi: İç Savaşın Sürdüğü Bölgelerde Açlıktan Ölümler Yaşanıyor - Son Dakika
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