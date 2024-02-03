 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sudan'da Açlık Krizi: İç Savaşın Sürdüğü Bölgelerde Açlıktan Ölümler Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da Açlık Krizi: İç Savaşın Sürdüğü Bölgelerde Açlıktan Ölümler Yaşanıyor

Sudan\'da Açlık Krizi: İç Savaşın Sürdüğü Bölgelerde Açlıktan Ölümler Yaşanıyor

Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'ın bazı bölgelerinde iç savaş nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığına dair haberler aldığını duyurdu. Ülkede gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısının geçen yıl 2 kat arttığı belirtilerek, taraflara insani yardım geçişine izin verme çağrısında bulunuldu. Güvenlik tehditleri ve yolların kapatılmasından dolayı yardım ajanslarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının neredeyse imkansız olduğu ifade edildi. Ülke genelinde 18 milyon insanın şiddetli açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

03.02.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Gıda Programı (WFP), iç savaşın sürdüğü Sudan'ın bazı bölgelerinde açlıktan ölümlerin yaşandığına ilişkin haberler alındığını bildirdi.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, ülkede gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısının geçen yıl 2 kat arttığı belirtilerek, taraflara insani yardım geçişine izin verme çağrısında bulunuldu.

Güvenlik tehditleri ve yolların kapatılmasından ötürü yardım ajanslarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının neredeyse imkansız olduğu ifade edilen açıklamada, ülke genelinde 18 milyon insanın şiddetli açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, Port Sudan kentinde 70, El-Ubeyd'de 31 tırın mahsur kaldığı ve güvenlik sorunundan ötürü hareket edemediği kaydedildi.

WFP Sudan Temsilcisi Eddie Rowe, hayat kurtaran yardımların en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmadığını ve açlıktan ölüm haberleri almaya başladıklarını bildirdi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi de çevre ülkelere kaçtı.

Nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede, 19 milyon çocuk okula gidemiyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay!
    12:19 Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! "Sadık Abi" detayı bomba

    Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...

  • Bakan Yerlikaya duyurdu: 34 DEAŞ üyesi yakalandı
    12:07 Bakan Yerlikaya duyurdu: 34 DEAŞ üyesi yakalandı

    İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.

  • Motosikletli Maganda Trafiği Tehlikeye Attı
    12:00 Motosikletli Maganda Trafiği Tehlikeye Attı

    Zeytinburnu'nda bir motosikletli maganda, üzerinde bulunan silahla havaya ateş ettikten sonra karşı şeritten gelen otomobile doğrulttu. O anları sosyal medyada paylaşan maganda, '8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum' notuyla tepki çekti.

  • Kurtlar Vadisi'nin çekildiği tarihi kıraathanede yangın çıktı
    11:36 Kurtlar Vadisi'nin çekildiği tarihi kıraathanede yangın çıktı

    Maltepe'de bulunan tarihi kıraathane, Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği mekan olarak biliniyordu. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonucunda kıraathane alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, kıraathanenin yanındaki restorana da sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Tarihi yapı kullanılamaz hale gelirken, çatı kısmı çöktü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

  • Ünlü komedyen Ricky Gervais ile aynı salonda sahneye çıkacak olan Cem Yılmaz, bilet fiyatıyla ikiye katladı
    11:33 Ünlü komedyen Ricky Gervais ile aynı salonda sahneye çıkacak olan Cem Yılmaz, bilet fiyatıyla ikiye katladı

    Gösterisini yurt dışında da sergileyecek olan Cem Yılmaz, dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais'in daha önce gösteri yaptığı salonda sahneye çıkacak. Gervais'in gösteri bileti 60 euroya satılırken Yılmaz'ın da aynı kategorideki bileti 125 euroya satışa sunuldu.

  • Muslera'nın kalesini gole kapattığı anlar damga vurdu
    11:02 Muslera'nın kalesini gole kapattığı anlar damga vurdu

    Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın sergilediği performans takdir kazandı. Muslera, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Maç sonunda Muslera, kritik üç puanı aldıklarını ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

  • ABD, İran destekli hedefleri vurdu
    10:53 ABD, İran destekli hedefleri vurdu

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak dün Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü destekli hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili 'Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek' dedi.

  • Elazığ'da dilenci bir saatte 873 lira para topladı
    10:47 Elazığ'da dilenci bir saatte 873 lira para topladı

    Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir dilencinin sadece cuma namazı süresince 873 lira toplaması, görenleri şaşırttı.

Sudan, Ordu, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Açlık Krizi: İç Savaşın Sürdüğü Bölgelerde Açlıktan Ölümler Yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 12:47:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan'da Açlık Krizi: İç Savaşın Sürdüğü Bölgelerde Açlıktan Ölümler Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement