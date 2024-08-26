Sudan'da Arbaat Barajı'nın Yıkılması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sudan'da Arbaat Barajı'nın Yıkılması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan yakınındaki Arbaat Barajı'nın yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Barajın yıkılması aşırı yağışlar nedeniyle gerçekleşti ve onlarca kişi mahsur kaldı.

26.08.2024 14:17
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PORT Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrine 20 kilometre uzaklıktaki Arbaat Barajı'nın yıkılması sonucu 4 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin merkezi Port Sudan yakınında kurulan ve eyaletin ana içme su kaynağı olan Arbaat Barajı, aşırı yağışlar nedeniyle dün yıkıldı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Port Sudan'a 20 kilometre uzaklıktaki barajın yıkılması sonucu 4 kişinin sellerde boğulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, onlarca kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan Sudan'a komşu Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlık, Arbaat Barajı'nın yıkılması sonucu meydana gelen seller nedeniyle kardeş Sudan Cumhuriyeti'nin liderliğine, hükümetine ve halkına en içten başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Port Sudan şehrini besleyen ana su kaynaklarından biri olan Kızıldeniz kıyısındaki Arbaat Barajı'nın yıkılması, sel baskınına yol açarak, barajın çevresindeki çok sayıda köyü sular altında bıraktığı ve vatandaşlar arasında can kayıplarına ve yaralanmalara neden olduğu" aktarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sudan'da Arbaat Barajı'nın Yıkılması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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