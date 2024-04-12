Sudan'da Bir Yıldır Süren Çatışmalarda Binlerce Sivil Hayatını Kaybetti

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Sudan İnceleme Misyonu'nun bulgularına göre ülkede bir yıldır süren çatışmalarda binlerce sivil hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Misyon, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında geçen yılın Nisan ayından bu yana devam eden çatışmalarda binlerce sivilin öldürüldüğünü belirledi" dedi.

Sözcü, "6 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 2 milyon kişi komşu ülkelere kaçtı. Yaklaşık 24 milyon kişi yardıma muhtaç durumda" diye konuştu.

Ülke çapındaki çatışma 15 Nisan Pazartesi günü ilk yılını doldurmuş olacak.

Dujarric, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Pazartesi günü Paris'te Sudan ve Komşuları İnsani Yardım Konferansı'nı düzenleyeceklerini kaydetti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalarda binlerce sivil hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve başkent Hartum başta olmak üzere ülkedeki altyapı büyük zarar gördü.