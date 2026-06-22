Sudan'da Çatışmalar Artıyor - Son Dakika
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Sudan'da Çatışmalar Artıyor

22.06.2026 16:20
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AFB, Sudan'daki çatışmaların durdurulması ve sivillerin korunması için taraflara çağrıda bulundu.

ADDİS Afrika Birliği (AfB), Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi El Ubeyd ve çevresinde artan çatışmalar nedeniyle taraflardan uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalarını istedi.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf tarafından yayımlanan açıklamada, El Ubeyd ve çevresindeki gelişmeler ile Sudan genelindeki insani durumun yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, taraflardan çatışmaları durdurmaları, azami itidal göstermeleri ve uluslararası insancıl hukuk ile Cidde Bildirisi kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaları talep edildi.

Sivillerin korunması, insani yardımların güvenli ve engelsiz ulaştırılması ve temel hizmetlerin sürdürülebilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, sivillere yönelik ihlal ve istismarların sorumlularından hesap sorulması gerektiği vurgulandı.

AfB, Sudan'ın egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek barış, istikrar ve anayasal düzenin yeniden tesisine yönelik kapsayıcı siyasi sürecin desteklenmesini talep etti.

?IGAD'dan El Ubeyd açıklaması

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) tarafından yayımlanan açıklamada da El Ubeyd çevresinde artan askeri faaliyetlerin çatışmanın daha geniş alanlara yayılma riskini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, sivillerin ve sivil altyapının korunmasının uluslararası insancıl hukukun temel yükümlülükleri arasında yer aldığı vurgulanırken, taraflardan uluslararası insan hakları hukukuna da riayet etmeleri istendi.

IGAD, Sudan'daki çatışmanın askeri yöntemlerle çözülemeyeceğinin altını çizerek tarafların diyaloğa yönelmesi ve siyasi çözüm arayışlarını hızlandırması gerektiğini kaydetti.

Sudan ordusu, geçen hafta Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatması altındaki El Ubeyd kentine yönelik operasyonlarını yoğunlaştırırken, taraflar arasında kent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar nedeniyle sivil can kayıpları yaşanırken, bölgeye insani yardım ulaştırılmasında da güçlükler meydana geldi.

Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi olan El Ubeyd, ülkenin batısını başkent Hartum'a bağlayan stratejik ulaşım hatları üzerinde yer alıyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirirken, milyonlarca kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki durumu dünyanın en büyük insani krizlerinden biri olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Çatışmalar Artıyor - Son Dakika

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