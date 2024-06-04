Sudan'da çatışmalar devam ederken El Faşir'e tıbbi malzeme yardımı yapıldı

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HARTUM, 4 Haziran (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar tırmanırken, Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'e havadan toplam 20 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme bırakıldı.

Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yardımın, bakanlığın ülke genelinde temel sağlık hizmetleri sağlama çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

İbrahim, yerel sağlık yetkilileri tarafından teslim alınan sevkiyatın intravenöz solüsyonlar, hayat kurtarıcı ilaçlar ve anestezi ilaçları ile cerrahi iplik, gazlı bez, kanüller, antibiyotikler ve çeşitli boyutlarda şırıngalar gibi tıbbi sarf malzemelerini içerdiğini belirtti.

Bakan, Kuzey Darfur eyaletine sıtma, tüberküloz ve HIV enfeksiyonlarına yönelik ilaçların yanı sıra diyaliz ve böbrek nakline yönelik sarf malzemelerini de içeren 30 ton ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin daha ulaştırılması için hazırlıkların yapıldığını sözlerine ekledi.

Sudan Ulusal Tıbbi Malzeme Fonu İcra Direktörü Al-Din Abdul-Baqi ise yaptığı yazılı açıklamada, El Faşir kentine havadan yardım bırakma operasyonunun "önemli bir kayıp olmaksızın" başarıyla gerçekleştiğini teyit etti.

10 Mayıs'tan bu yana şiddetli çatışmaların kızıştığı El Faşir kenti, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten itibaren devam eden geniş çaplı çatışmaların son tırmanma noktası oldu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) kısa süre açıkladığı tahminlere göre çatışmalarda 15.550 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısı ise 8,8 milyonu aştı.