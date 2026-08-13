Sudan'da Çatışmalar Sivilleri Vuruyor - Son Dakika
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Sudan'da Çatışmalar Sivilleri Vuruyor

Sudan\'da Çatışmalar Sivilleri Vuruyor
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BM, Sudan'daki çatışmaların 2.500 kişiyi yerinden ettiğini ve insani yardım çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da yaşanan çatışmaların ülke genelinde siviller üzerinde ağır bir yük oluşturduğu ve insanların yerinden edilmesine neden olduğu uyarısında bulundu.

BM ajansı çarşamba günkü basın toplantısında, yerel kaynakların açıkladığı bilgilere göre, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinin Geisan kasabasında salı günü meydana gelen çatışmalarda 20'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığı verilere atıfta bulunan ajans, artan şiddet nedeniyle Geisan'dan yaklaşık 500 haneden 2.500 kişinin kasabanın diğer bölgelerine ve hatta sınırı geçerek Etiyopya'ya göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El-Ubeyd'de çarşamba günü çok sayıda insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini ifade eden ajans, öte yandan eyaletin kuzey kesimlerinde devam eden saldırılar ve güvensizlik ortamının, kentin daha fazla göç almasına yol açtığını kaydetti.

Ajans, "Ortaklarımız son üç hafta içinde yaklaşık 15.000 ailenin El-Ubeyd'e göç etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor. Devam eden göç akını, halihazırda kapasitelerinin sınırına ulaşmış olan yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplar ve temel hizmetler üzerinde daha fazla baskı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

OCHA, tüm taraflara sivilleri ve sivil altyapıyı koruma ve ihtiyaç duyulan yardımların hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insanlara ulaşmasına izin verme çağrısında bulundu.

Ajans bağışçılara insani yardım çalışmaları için ek fon sağlamaları çağrısı da yaptı. Sudan için bu yıl yapılan 2,9 milyar ABD doları tutarındaki insani yardım çağrısının sadece 1,2 milyar ABD doları toplanabildi ve yardımın karşılanma oranı yüzde 41 civarında kaldı.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Uluslararası, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Çatışmalar Sivilleri Vuruyor - Son Dakika

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