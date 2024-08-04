Sudan'da Çatışmalarda 300 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sudan'da Çatışmalarda 300 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de 12 hafta süren çatışmalarda 300 kişi öldü, 2 bin 170 kişi yaralandı. MSF, çatışmaların devam etmesi nedeniyle yardımların ulaşmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

04.08.2024 21:32
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PORT Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de 12 hafta boyunca yaşanan çatışmalarda 300 kişinin öldüğünü bildirdi.

MSF'den yapılan açıklamada, Faşir'deki MSF'nin desteklediği Suudi Hastanesine pazartesi günü saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Faşir'de 12 hafta boyunca yaşanan çatışmalar sonucu 300 kişinin öldüğü ve 2 bin 170'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye daha fazla yaralının gelmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, HDK'nin MSF'ye ait tıbbi malzeme taşıyan kamyonları alıkoymaya devam ettiği ve bunun hayat kurtarma faaliyetlerini riske attığı vurgulandı.

"Yetersiz beslenen çocukların 3 ila 6 hafta içinde ölme riski var"

Açıklamada, "Zamzam Mülteci Kampı'nda yetersiz beslenen çocuklara yalnızca iki hafta daha yetecek kadar tedavi edici malzeme kaldı. Bugün maalesef tedavi görebilecek çocuk sayısını sınırlamak zorunda kaldık. Tedavi edilmeyen, ciddi derecede yetersiz beslenen çocukların 3 ila 6 hafta içinde ölme riski daha yüksektir." ifadeleri kullanıldı.

Savaşan taraflara tüm insani yardım malzemelerinin ve konvoyların Faşir'e ve Zamzam Mülteci Kampı'na hızlı şekilde ulaşmasını sağlama çağrısında bulunulan açıklamada, yardımların ulaşmasının, halkın sağlığının daha da kötüleşmesini önlemek için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Uluslararası kuruluşların raporlarında, Kuzey Darfur'un bazı bölgelerinde özellikle Zamzam Mülteci Kampı'nda kıtlık koşullarının yaygın olduğu ifade edilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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