Sudan'da çatışmaların ikinci yılında 14.700'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sudan'da çatışmaların ikinci yılında 14.700'den fazla kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın Omdurman kentinde çekilen bir fotoğrafta, gönüllüler hasar görmüş bir evi temizlerken görülüyor. Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmaların ikinci yılında, 15 Nisan 2023'ten bu yana 14.700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Sudan içinde ve dışında yerinden edilen kişi sayısı 8,2 milyona ulaştı.

19.04.2024 18:49
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OMDURMAN, 19 Nisan (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Sudan'ın Omdurman kentinde hasar görmüş bir evi temizleyen gönüllüler görülüyor, 17 Nisan 2024.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar ikinci yılına girdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından kısa süre önce yayımlanan bir rapora göre, çatışmaların patlak verdiği 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana 14.700'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, Sudan içinde ve dışında yerinden edilen kişi sayısı ise 8,2 milyona ulaştı.

(Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Sudan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da çatışmaların ikinci yılında 14.700'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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