Sudan'da çatışmaların ikinci yılında 14.700'den fazla kişi hayatını kaybetti

OMDURMAN, 19 Nisan (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Sudan'ın Omdurman kentinde hasar görmüş bir evi temizleyen gönüllüler görülüyor, 17 Nisan 2024.
Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar ikinci yılına girdi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından kısa süre önce yayımlanan bir rapora göre, çatışmaların patlak verdiği 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana 14.700'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, Sudan içinde ve dışında yerinden edilen kişi sayısı ise 8,2 milyona ulaştı.
(Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)
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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada, mitsubishi marka pikap aracın takla atması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İBB'nin 2023 yılı faaliyet raporu tartışıldı.
Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yerel yönetimlerle ilgili fikir alışverişi yapıldı ve Altıeylül adına Türk Bayrağı hediye edildi. Mansur Yavaş da Altıeylül'e ziyaret sözü verdi.
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