Sudan'da çatışmaların ikinci yılında 14.700'den fazla kişi hayatını kaybetti

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OMDURMAN, 19 Nisan (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Sudan'ın Omdurman kentinde hasar görmüş bir evi temizleyen gönüllüler görülüyor, 17 Nisan 2024.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar ikinci yılına girdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından kısa süre önce yayımlanan bir rapora göre, çatışmaların patlak verdiği 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana 14.700'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, Sudan içinde ve dışında yerinden edilen kişi sayısı ise 8,2 milyona ulaştı.

(Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)