Sudan'da El Hilaliye'de Çatışmalarda 200'den Fazla Ölü

Güncel

PORT SUDAN, 9 Kasım (Xinhua) -- Sudan Doktorlar Sendikası, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kuşatması altındaki Sudan'ın El Hilaliye kentinde 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sendika cuma günü yaptığı açıklamada sağlık hizmetlerinin sağlanamadığı kentte bazı kişilerin "hastalık, açlık, susuzluk, işkence ve kimyasal zehirlenme" nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Sudan Dışişleri Bakanlığı perşembe günkü açıklamasında El Hilaliye kentinde 120 kişinin silahlı saldırılar ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin neden olduğunu iddia ettikleri gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Bakanlık yaklaşık 10 gündür Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kuşatması altında bulunan El Hilaliye'de insani krizin gittikçe kötüleştiğini söyledi.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalara sahne oluyor. Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi'nin Ekim ayında yayımladığı rapora göre süregiden çatışmalarda 24.850 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.