Sudan\'da Gıda Güvenliği Durumu Korkunç Seviyelere Ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), iç savaşın yaşandığı Sudan'daki gıda güvenliği durumunun son derece korkunç ve endişe verici seviyelere yükseldiğini bildirdi.

FAO Sudan Temsilci Yardımcısı Adam Yao, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da artan şiddet olaylarının sekizinci ayı geride bıraktığını hatırlatan Yao, "Sudan'daki gıda güvenliği durumu son derece korkunç ve endişe verici seviyelere yükseldi. Bu durum, acil ve toplu eyleme geçmemizi gerektiriyor." dedi.

Yao, Sudan'da 17,7 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu, Darfur, Hartum ve Kurdufan bölgelerinde şiddetli gıda güvensizliğinin yaşandığını kaydetti.

Sudan'daki gıda krizinin, devam eden çatışmalar, artan şiddet, düşük tarımsal üretim, yüksek gıda fiyatları, iklim değişikliğinin etkileri ve yerinden edilme nedeniyle daha da kötüye gittiğini vurgulayan Yao, Sudan halkının her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sudan iç savaşı

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar, barış müzakereleri kapsamında 7 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde, taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.