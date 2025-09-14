Sudan'da HDK'nın İHA Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan'da HDK'nın İHA Saldırıları

14.09.2025 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HDK, Beyaz Nil'de altyapıya saldırdı; Sudan halkı hedef alınıyor. çatışmalar, yerinden edileme krizine yol açtı.

PORT Sudan'da 29 aydır orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin güneyindeki Beyaz Nil eyaletinde bir elektrik santrali, yakıt depoları ve bir havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah isyancı milisler (HDK) intihar saldırısı niteliğinde yıkım getiren İHA'lar gönderdi. Bu saldırılar, Sudan halkının yaşamıyla doğrudan bağlantılı altyapıyı hedef alarak, sivil tesisleri ve altyapı kuruluşlarını sistematik şekilde yok etmeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Nil eyaletindeki Um Debakir elektrik santrali, yakıt depoları ve sivil Kinana Havaalanı'nın sabah erken saatlerde saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, bu "suç saldırısının" ve öncesinde düzenlenen saldırıların, HDK tarafından işlenmiş "savaş suçları ve insanlığa karşı suçların uzun siciline eklenen yeni ihlaller" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu yöntem, bölgesel ve uluslararası düzeydeki şüpheli sessizlik ortamında söz konusu terörist milisin bir alışkanlığı haline gelmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca, 15 Nisan 2023'ten beri devam eden bu savaşın "Sudan halkına yönelik" olduğuna vurgu yapıldı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK ülkenin batısına yönelmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da HDK'nın İHA Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 12:54:53. #7.11#
SON DAKİKA: Sudan'da HDK'nın İHA Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.