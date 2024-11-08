Sudan'da HDK'ye Katliam Suçlaması

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PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 19 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde son günlerde 120 kişiyi öldürmekle suçladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, HDK'nin son günlerde Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde yeni bir "katliam" gerçekleştirdiği ve can kayıplarının sayısının 120'ye ulaştığı bildirildi.

Can kayıplarının kurşunla ya da gıda zehirlenmesi nedeniyle olduğu belirtilen açıklamada, "aralarında erkek, kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin şehrin farklı yerlerinde milisler (HDK) tarafından rehin tutulduğu" kaydedildi.

Açıklamada, "HDK'nin sivillere yönelik sistematik katliam ve zulmünün amacı, sivilleri koruma bahanesiyle Sudan'a uluslararası askeri müdahale çağrısı yapmak ve bu müdahale sonucunda onların yenilgiden kurtarılması ve işgal ettiği mevzileri korumasını sağlamak." ifadesi kullanıldı.

HDK'nin "terörist grup" ilan edilmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, ayrıca, (HDK'nin) liderleri ve üyelerinin uluslararası adalet kurumları tarafından "aranan kişiler" ilan edilmesi, onları destekleyen herkesin "teröre sponsor olma" suçundan suç ortağı olarak görülmesi çağrısı yapıldı.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden dün yapılan açıklamada, HDK'nin 14 gündür Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrini kuşattığı, şehrin büyük bir hapishaneye dönüştüğü ve içeridekilerin "kesin ölüm" ile karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

HDK'nin dağıttığı yemekten zehirlenerek fenalaşan 79 kişinin öldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, 12 kişinin gerçek mermi ile vurularak öldürüldüğü bildirilmişti.

HDK'nin Cezira eyaletine saldırıları

HDK'nin üst düzey isimlerinden ve HDK'nin Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de, HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Sudanlı Doktorlar Ağı, 26 Ekim'de, HDK'nin Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılarda 124 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de, Cezira eyaletinde geçen "artan silahlı şiddet dalgasının" bir sonucu olarak 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülke, Cezira eyaletinde yaşanan ihlalleri kınamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.