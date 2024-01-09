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Sudan'da insani yardım teslimatını etkileyen zorluklar - Son Dakika
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Sudan'da insani yardım teslimatını etkileyen zorluklar

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın birçok bölgesinde insani yardım teslimatını etkileyen çeşitli zorlukların olduğunu bildirdi. Güvensizlik, yağmalama, bürokratik engeller, nakit yetersizliği ve personel eksikliği gibi faktörler, ülkenin birçok bölgesinde insani yardım teslimatını etkiliyor. Ayrıca yakıt yetersizliği de yardım personelinin ve malzemelerin hareketini olumsuz etkiliyor. OCHA, bu zorluklara rağmen insani yardım ortaklarının savunmasız insanlara yardım sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Sudan\'da insani yardım teslimatını etkileyen zorluklar
09.01.2024 - 11:12,
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HARTUM, 9 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın birçok bölgesinde insani yardım teslimatını etkileyen çeşitli zorlukların söz konusu olduğunu bildirdi.

OCHA'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Güvensizlik, yağmalama, bürokratik engeller, şebeke ve telefon bağlantısının zayıf olması, nakit yetersizliği ve sahadaki teknik ve insani yardım personelinin yetersiz sayıda olması gibi çeşitli zorluklar ülkenin birçok bölgesinde insani yardım teslimatını etkiliyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Yakıt yetersizliği de insani yardım personelinin ve malzemelerin hareketini, ayrıca soğuk zincir depolama ve su tedariki gibi operasyonlar için gerekli elektriğin üretimini olumsuz etkiliyor" denildi.

İnsani yardım ortaklarının bu zorluklara rağmen ulaşabildikleri savunmasız insanlara hayat kurtaran yardımları sağlamaya devam ettiği vurgulayan OCHA, revize edilen 2023 Sudan İnsani Yardım Müdahale Planı'nın 4 Ocak itibarıyla yalnızca yüzde 40,8'inin fonlandığını kaydetti.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. OCHA'nın geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamaya göre çatışmalarda 12.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
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Birleşmiş Milletler, Sudan, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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