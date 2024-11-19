Sudan'da Kolera Salgını: 1000'den Fazla Ölü - Son Dakika
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Sudan'da Kolera Salgını: 1000'den Fazla Ölü

Port Sudan'daki kolera salgınında ölü sayısı 1072'ye, vaka sayısı ise 38,817'ye ulaştı.

19.11.2024 19:16
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PORT Sudan'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1000'i geçtiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında toplam vaka sayısının 38 bin 817'ye ulaştığı belirtildi.

Kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1072'ye çıktığı ifade edildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Kolera Salgını: 1000'den Fazla Ölü - Son Dakika

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